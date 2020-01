Annelies de Vries uit Heeg wint Glas-award voor beste Glaskunstfoto

Sneek – Vrijdagmiddag is de Vriesia Glas-award uitgereikt aan de winnende foto die gemaakt is tijdens de Glaskunst 10-daagse die in november gehouden is bij Vriesia Glas in Sneek.

25 deelnemende amateurfotografen hebben tijdens de expositie volop geoefend op de perfecte foto met tips uit de workshop die verzorgd werd door Jan Gras van Fotoclub ’t Filter. De deelnemers waren behoorlijk fanatiek vertelt Tinka de Jong- de Vries ‘het was geen geluk, maar echt wel techniek en passie voor het vak. Het valt nog niet mee om een mooie foto te maken van een glazen kunstwerk in deze setting van een showroom waar de hele dag het zonlicht met de beelden speelt’.



Deze eigenschappen heeft Alwin Overwater van Glasblazerij ’t Quakeltje verbeeld in de speciaal voor deze fotowedstrijd ontworpen Glas-award; een klavertje vier voor het geluksmoment waar de fotograaf oog voor heeft.



De Jury bestaande uit Jan Gras en Piet Haaksma van Fotoclub ’t Filter en professioneel fotograaf Saskia Bruinsma hebben de ingeleverde foto’s beoordeeld op basis van wat de gefotografeerde details van het glasobject ‘zeggen’, waar reflectie van het materiaal glas een interessant onderdeel van uitmaakt. De 5 meest bijzondere foto’s werden toegelicht, waarvan de foto van Annelies de Vries werd gekozen als winnares van de Fotowedstrijd.

Annelies de Vries is lid van fotoclub d’ Ontspanner in Bolsward. Na de uitreiking vertelt Annelies hoe zij gekomen is tot haar bijzondere foto. Tot slot worden er ervaringen en ideeën uitgewisseld over de gedeelde passie voor fotografie.



Op de foto: van links naar rechts winnares Annelies de Vries met de Glas- award, Jan Gras van Fotoclub ‘t Filter met de winnende foto en Tinka de Jong- de Vries eigenaresse van Vriesia Glas en organisator van de Glaskunst 10-daagse 2019 ‘Scherven brengen Geluk’.