Sneekse Jenny de Jong beste zelfstandig reisadviseur provincie Friesland

Rijswijk – Sneekse Jenny de Jong van TUI at Home is uitgeroepen tot de beste zelfstandig reisadviseur van Friesland. Reisvakblad TravMagazine maakte woensdag 15 januari de winnaars van de verkiezing Beste Zelfstandig Reisadviseur (ZRA) 2020 bekend op de Vakdag van de Vakantiebeurs in Utrecht. Jenny mag zich het komende jaar profileren als beste zelfstandig reisadviseur van haar provincie.

“Jenny weet waar ze voor staat en waar ze naartoe wil”

Volgens het juryrapport weet Jenny goed waar ze voor staat en waar ze naar toe wil, ondanks dat ze nog niet lang bezig is als zelfstandig reisadviseur: “Ze boekt een mooi resultaat waar ze heel trots op mag zijn!” Jenny is zeker trots op de uitverkiezing: “De titel is een kroon op mijn werk. Ik heb van mijn passie mijn werk gemaakt. En dat ik daarmee op de juiste weg zit, blijkt wel uit deze titel. Het is een erkenning voor mijn inzet als ondernemer en de hoge kwaliteit die ik als reisadviseur uitstraal naar mijn klanten. Deze overwinning geeft een goed beeld van waar ik sta als zelfstandig reisadviseur. Ik hoop met mijn overwinning mezelf nog meer te kunnen profileren als zelfstandig reisadviseur en nog meer mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden die ik kan bieden.”

Verkiezing

De verkiezing Beste Zelfstandig Reisadviseur is een initiatief van vakblad TravMagazine en heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het voortdurende proces van kwaliteitsverbetering in deze groeiende groep ondernemers. In totaal deden zo’n 100 zelfstandige reisadviseurs mee aan de verkiezing.

Selectierondes

De verkiezing bestond uit verschillende ronden waarbij zaken als sales, marketing, ondernemerschap en financiën aan bod kwamen. Deelnemers werd gevraagd een vragenlijst in te vullen, een marketingcase uit te werken en namen deel aan een spannende battle. In de laatste ronde, de juryronde, werden de twee beste ZRA’s per provincie door een vakkundige jury ondervraagd. Hieruit zijn de uiteindelijke winnaars naar voren gekomen.

Geen negen tot vijf openingstijden

Jenny de Jong werkt onder de TUI paraplu als mobiel reisadviseur. Anders dan in een gewoon reisbureau heeft Jenny de Jong TUI at Home geen openingstijden van negen tot vijf. Jenny spreekt met de klant af waar en wanneer het uitkomt om de ideale reis te boeken. En die service is niet duurder dan op internet. Ontzorgen is het juiste woord voor wat ze doet.