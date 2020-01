Pa hooglander uit het Rasterhoffpark is overleden

Sneek – Gister in de namiddag kreeg Ype van der Werf een melding dat het niet goed ging met een hooglander in het Rasterhoffpark. “Ik dacht zal direct gaan kijken bij aankomst zag ik een trieste blik in de ogen van Pa hooglander en dit zag er niet goed uit! Hoewel één van de vrouwtjes hem probeerde op te beuren door kopjes te geven en aan te moedigen, was dit misschien ook wel om afscheid te nemen? Het was in ieder geval aandoenlijk om te zien.”

“Hij was aan zijn achterlichaam verlamd en sleepte zich voort via de sterke voorpoten. Hier moest snel gehandeld/ingegrepen worden, maar na overleg is besloten om de stier uit zijn lijden te te verlossen. Gistermiddag en vanmorgen vroeg is hij weggehaald uit het Rasterhoffpark. Hulde voor het snelle handelen van Erik en Age van de gemeente Súdwest-Fryslân.”

Foto’s en tekst: Ype van der Werf