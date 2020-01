Jointhesale TV & Audio Sneek verhuist naar voormalig pand Kijkshop

Sneek – Op donderdag 2 april zal Jointhesale TV & Audio haar nieuwe vestiging aan de Galigastraat 6 openen. Nadat een week tevoren de SNS bank de deuren opent, zullen vanaf dat moment beide ondernemingen de ruimte in het oude pand van de Kijkshop aan de Galigastraat vullen.

De oude vestiging van Jointhesale aan de Gedempte Pol zal op zaterdag 21 maart haar deur voor het laatst sluiten. Dan is het tijd voor een periode van verhuizen waarna op donderdagavond 2 april de deur van de nieuwe vestiging geopend zal worden

De eigenaar van Jointhesale TV & Audio, Richard Dijk, is blij maar vooral ook trots dat het bedrijf in een periode van twee jaar zo gegroeid is dat vanwege ruimtegebrek een andere locatie echt noodzakelijk blijkt. Nog geen twee jaar geleden opende de winkel van Jointhesale aan de Gedempte Pol. Het bedrijf levert tweedehands (en nieuwe) TV’s, HiFi Stereo, surround en sinds kort ook telefoons en tablets. De technische dienst van Jointhesale blijft gevestigd op het industrieterrein. De afgifte van reparaties blijft ook straks in de nieuwe vestiging gewoon in de winkel plaatsvinden.

Via de website en vooral Facebook zal Jointhesale de klanten op de hoogte houden over de voortgang van de verbouwing van de nieuwe winkel. Eerst komt er een nieuwe pui in en zal er binnen veel gebouwd worden. Tevens breidt het aanbod uit.