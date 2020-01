45e editie BVR-dagen op 20 en 21 maart in de Veemarkthal

Sneek – In het derde weekend van maart, vrijdag 20 en zaterdag 21, is het weer tijd voor de tweedaagse, grootste bazaar en rommelmarkt in Friesland. De bazaar en rommelmarkt van de BVR vindt dit jaar alweer voor de 45e keer plaats in, uiteraard, de Veemarkthal. Vrijdag is de hal van 13:30 tot 21:00 uur geopend en zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur. Op de zaterdag zijn er diverse oude ambachten zoals eendenkorf vlechten, houtbeeldhouwer, pitriet vlechten, poppendokter en een sneltekenaar te zien.



Traditioneel staat de BVR in het teken van een of meerdere goede doelen. Dit jaar is het hoofddoel “Kledingbus SWF” en zijn de subdoelen Vluchtelingenkamp in Lesbos “ShowerPower”en kindertehuis “The Home of Hope and Dreams” in Uganda.

Kledingbus SWF

Sinds juli 2017 is de kledingbus actief in Súdwest Fryslân. In de kledingbus kunt u terecht voor kwalitatief goede kleding tegen een vrijwillige bijdrage, een gratis kopje koffie en een goed gesprek.

In de wijken en plaatsen waar de mobiele kledingbus komt ontstaat er ontmoeting en gemeenschapszin. Mensen die kleding brengen of halen kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus ontmoeten.

Voor mensen met een kleine beurs wordt er gratis goede kleding aangeboden. Er kunnen ook speelgoed en boeken geleend worden en kleding die niet meer gedragen wordt kan weer ingeleverd worden.

Door mee te werken bij de kledingbus kunnen mensen die dat willen werkervaring opdoen en ontstaat er structuur in het dagelijkse leven. Ook mensen die wat rustiger aan willen doen wat werk betreft, vinden bij de kledingbus een alternatieve werkplek.

The Home of Hope and Dreams

In Uganda zijn erg veel weeskinderen, wel 2,5 miljoen. De grootste oorzaken hiervan zijn aids, malaria en armoede. Het gebeurt vaak dat de ouders niet in staat zijn om voor het kind te zorgen, dan wordt het kind zomaar ergens achtergelaten aan de kant van de weg. Vanaf 2005 is Gini Pullen meerdere keren in Uganda geweest om vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis.

“In Uganda heb ik van dichtbij kunnen zien op welke manier kinderen verwaarloosd, mishandeld en weggegooid worden. Ik ben vaak de sloppenwijken in geweest om gezinnen te bezoeken, ook daar werd ik geconfronteerd met de ontelbare hoeveelheid straatkinderen. Jonge kinderen die zonder ouders, zonder huis en zonder liefde zichzelf moeten zien te redden op straat. Gelukkig heb ik ook gezien hoe het anders kan; kinderen die wel geluk hebben en ergens een thuis krijgen. Die kinderen bloeien met een beetje liefde, gezonde voeding, medische verzorging en onderwijs op tot gezonde, vrolijke, geschoolde kinderen met een goede toekomst in het vooruitzicht. Na alle ervaringen die ik de laatste jaren in Uganda heb opgedaan heb ik besloten zelf een kinderhuis op te zetten zodat er nog meer kinderen de kans krijgen op een goede toekomst.” Gini woont sinds 2009 in Uganda, waar ze in 2010 het kinderhuis ‘The Home of Hope and Dreams’ heeft opgericht.

ShowerPower

De initiatiefnemers van ShowerPower vonden de omstandigheden in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos mensonterend. Er is bijvoorbeeld nauwelijks een mogelijkheid om zich te wassen, laat staan veilig te douchen. ShowerPower heeft daarom buiten het kamp een intiem en veilig douche-huis opgezet en officiële afspraken gemaakt met de autoriteiten op het kamp. Dagelijks worden mensen bij toerbeurt met een mini busje van het kamp opgehaald en na het douchen weer teruggebracht. ShowerPower krijgt per dag 25 tot 30 vrouwen op bezoek voor een warme douche. Het douche huis is van al het nodige voorzien: van douches, handdoeken, een föhn en shampoo tot een kop thee met fruit na. Er wordt op de kinderen gepast terwijl de moeders douchen. Meer dan 6500 mensen zitten vast in kamp Moria, zonder enig perspectief.

“ShowerPower geeft aan vrouwen en kinderen warme en schone douches in een huiselijke omgeving waar zij zich veilig kunnen voelen.

Meer nog dan alleen een plek met een warme douche, is het huis een safe house. Vrouwen en kinderen kunnen er even bijkomen van hun soms uitzichtloze leven in het kamp. Er wordt thee geschonken, fruit en soep aangeboden en er is aandacht voor de kinderen.

Vanaf de start van het project in februari 2018 hebben al bijna 20.000 vrouwen en kinderen gebruik gemaakt van de douches.” Mettelina Baarda-Kuiper is nauw bij deze stichting betrokken.

Meer info op: http://www.bvrsneek.nl/