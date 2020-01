Zuiderzeewind tekent contract met Friese Bijlsma Constructies voor 89 interne platforms Windpark Fryslân

Sneek-Consortium Zuiderzeewind, bestaande uit Van Oord en Siemens Gamesa, heeft een contract getekend met de Friese organisatie Bijlsma Constructies voor de productie van de interne platforms voor de windturbines van Windpark Fryslân. Arjan Keuzenkamp, projectdirecteur Zuiderzeewind: “Windpark Fryslân is een Windpark ‘fan en foar Fryslân’ en we zijn er dan ook trots op dat Bijlsma Constructies aan boord is.”

Symen de Boer, algemeen directeur van Bijlsma Constructies: “Vorig jaar, tijdens de bedrijvendag georganiseerd door Windpark Fryslân, hebben we kennisgemaakt met het project. Al snel bleek er van beide kanten interesse te zijn om samen te werken. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van zogenaamde ‘specials’ en een intern platform is ook zo’n uniek stukje werk. Dit doen we samen met een aantal Friese ondernemers zoals Visser Konstruktiebedrijf en Straal & Coating Bakhuizen. Mede door de samenwerkingsintentie van de provincie Fryslân en Windpark Fryslân krijgen wij de kans om dit mooie product te maken voor dit bijzondere windpark. Wie weet wat we na deze opdracht nog meer gaan doen in de windenergiesector.”

Bijlsma Constructies gaat voor de 89 windturbines interne platforms maken die per stuk circa 5000 kilo wegen. Het interne platform bestaat uit twee verdiepingen. Hier komen de stroomkabels voor het windpark binnen en worden ze aangesloten op de schakelaar van de windturbine. In maart start Bijlsma met de productie en verwachting is dat alle 89 platforms in juli 2020 klaar zijn.

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt door Bouwconsortium Zuiderzeewind gebouwd in het noordelijk deel van het IJsselmeer, ten zuiden van de Afsluitdijk nabij Breezanddijk. Het windpark bestaat uit 89 turbines van 4,3 MW die in een clustervorm worden geplaatst. Het is wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd. Met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens. Het windpark draagt voor ruim 70% bij aan de Friese doelstelling van 530,5 MW windenergie. In 2021 is Windpark Fryslân volledig operationeel. Kijk voor meer informatie over het project op: www.windparkfryslan.nl.

Loket Afsluitdijk

Voor vragen en suggesties over de werkzaamheden op de Afsluitdijk door Windpark Fryslân, Rijkswaterstaat, bouwconsortium Levvel en de regionale overheden (De Nieuwe Afsluitdijk) kan met terecht bij “Loket Afsluitdijk”. T: 0800-6040 en E: loket@deafsluitdijk.nl.