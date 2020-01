Kinderen aan het woord in Súdwest-Fryslân

Sneek- Op vrijdag 24 januari vindt de eerste Kinderconferentie plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dan gaan zo’n zestig leerlingen uit groepen 7 en 8 uit de hele gemeente aan de slag met verschillende thema’s die voor hen belangrijk zijn. Zijn er genoeg speelvoorzieningen, voelen kinderen zich veilig in hun straat of zijn ze genoeg op de hoogte van wat de gemeente voor hen kan betekenen?

De thema’s zijn samen te vatten in ‘Cultuur, sport & vrije tijd’, ‘Voorlichting’, ‘Lekker in je vel’ en ‘Meedenken & meedoen’.

Aan het einde van de dag presenteren de kinderen hun conclusies en adviezen aan wethouders, raadsleden, ambtenaren en andere betrokkenen.

Wanneer: vrijdag 24 januari 2020

Tijd: 14.00 – 15.00 uur

Plaats: Raadszaal gemeente Súdwest-Fryslân (Marktstraat 1, 8601 CR Sneek)