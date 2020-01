Droog en zon

Tergend langzaam trok gisteren het regengebied van west naar oost en verliet onze regio pas later in de middag. In de avond en nacht volgden flinke opklaringen.

Vandaag is het gelukkig een stuk vriendelijker met het weer, het zonnetje zien we, ook drijft er sluierbewolking voorbij. De wind die nu nog zwak is uit zuidwest, draait van zuid naar zuidoost en wordt matig, later op de dag af en toe vrij krachtig. Met 9 a 10 graden is het weer veel te zacht voor de tijd van het jaar.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe en kan er later al wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur 7 graden.

Morgen verloopt dan ook bewolkt en regenachtig. Met een zwakke, af en toe matige zuidwestelijke wind wordt het 8 graden.

In het weekend breidt een hogedrukgebied zich over ons land uit. Zaterdag geeft nog bewolking en is er een bui mogelijk, zondag opklaringen en droog. In de nacht naar zondag vorst aan de grond. De wind op beide dagen noordwestelijk, maximumtemperatuur 7 graden.

Ook maandag droog met opklaringen, daarna lijkt het hogedrukgebied met de kern naar het westen te trekken richting Oceaan en belanden we weer in bewolkter en zachter weer.

Dirk van der Meer