Afnemende wind

Sneek – Ook komende tijd lijkt koning winter geen aspiraties te hebben om een voet in Nederland te zetten, het blijft een ver van mijn bed show. Na een nacht met flink wat wind, wordt het langzaam maar zeker rustiger. Is de wind nu nog krachtig, ze wordt vanmiddag matig en waait uit een zuidwestelijke richting. Het is opnieuw een zachte dag met een temperatuur die eind maart niet zo misstaan, 10 graden. Verder is het bewolkt en valt er vooral vanmorgen regen. Vanmiddag trekt dit regengebied naar het oosten weg, wordt het droog en volgen nog opklaringen.

Komende nacht droog met opklaringen en daalt de temperatuur naar een 3 graden.

Morgen een droge en vrij zonnige dag. Alleen wat sluierbewolking zou het zonnetje af en toe kunnen afdekken, temperatuur 9 graden. Wind zuid tot zuidoost en neemt weer toe, deze wordt matig tot vrij krachtig.

Vrijdag staat er een zuidwestelijke wind, is het bewolkt en regenachtig. Het wordt een graadje of 8 die dag.

In en na het weekend krijgen we langzaam maar zeker invloed van een hogedrukgebied. Het weer wordt vriendelijker met meer zon en de nachten worden kouder.

Dirk van der Meer