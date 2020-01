Opnieuw erg zacht

Sneek – Na een nacht met regen en veel wind, is het tijdelijk rustiger en droger met het weerbeeld. Tijdelijk, wind neemt later weer toe en ook gaat het weer regenen. We moeten vooral later op de dag rekening houden met veel wind uit het zuid tot zuidwesten, deze wordt matig tot krachtig, later hard. Tevens zijn er windstoten mogelijk. Dit telt voor later vandaag, vanavond en vannacht. Het is zacht voor de tijd van het jaar, het wordt maar liefst 10 graden vanmiddag.

Komende nacht verandert er niet veel aan de temperatuur, 9 graden als minimum. Er valt geregeld regen en is er dus veel wind.

Morgen opnieuw een zachte dag. Het is bewolkt en er valt geregeld regen bij een temperatuur van 10 graden. De zuidwestelijke wind die eerst nog stevig is, neemt af.

Donderdag verloopt droog met opklaringen en is het met 7 a 8 graden wat kouder. De zuid tot zuidoostelijke wind neemt die dag toe, zodat het voor het gevoel een stuk kouder is. Vrijdag volgt weer een regengebied en is het met 10 graden weer erg zacht voor de tijd van het jaar.

In het weekend krijgen we langzaam maar zeker invloed van een hogedrukgebied. Het weer wordt vriendelijker met meer zon en de nachten worden kouder

