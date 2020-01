Coachingsbedrijf Big Five For Life geeft 10.000 bestsellers weg om Blue Monday te overleven

Joure– Op 20 januari staat Blue Monday alweer voor de deur. Maar dit keer wordt de meest deprimerende dag van het jaar, omgetoverd tot een dag, vol focus, kracht en inspiratie. Ruim 30 vestigingen van Big Five for Life™ verspreiden 10.000 exemplaren van de internationale bestseller The Why Café door heel Nederland, zodat Blue Monday geen schijn van kans meer heeft. Omdat het hoofdkantoor in JOURE zit kan ook daar iedereen langskomen om gratis deze bestseller op te halen.

Wat is Blue Monday?

Blue Monday is de maandag van de laatste volle week van januari. De dag waarop veel mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek. Daarom geeft de grootste coaching organisatie in Nederland duizenden exemplaren van de inspirerende bestseller The Why Café gratis cadeau.

The Why Café

Het boek The Why Café gaat over een verdwaalde, eenzame reiziger die per toeval bij een café terechtkomt. In het café ontspinnen zich bijzondere gesprekken die een inspirerende wending hebben op het gestreste leven van de reiziger. De metaforen in het boek kunnen je verder helpen om focus en inspiratie te krijgen. Het boek is geschreven door John Strelecky. Zijn boeken staan wereldwijd al jarenlang in de top 5 van de bestsellerlijsten. De waarde van het boek is 15 euro.

Happy Monday met gratis boeken

Coachingsorganisatie Big Five for Life™ geeft in samenwerking met hun ruim dertig vestigingen door heel Nederland, ‘The Why Café’ gratis weg aan hen die inspiratie nodig hebben op Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar.

Om ook iedereen in Joure en omgeving de kans te bieden het boek af te halen, doet het hoofdkantoor in Joure ook mee aan deze actie. Deze actie gaat maandagochtend 20 januari a.s. om 8.30 uur van start. Tot 17.00 uur kunnen de boeken opgehaald worden aan de Klamp 41 in Joure.