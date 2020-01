Sneek –

We kunnen ons opmaken voor een aantal dagen met veel wind en regen, verder is het zacht. Later in de week wordt het rustiger en wordt het iets kouder.

Deze maandagmorgen is er nog niet veel loos, er zijn flinke opklaringen en er staat niet al te veel wind uit het zuidwesten. Deze draait naar zuid en neemt toe. vanmiddag is ze dan matig tot vrij krachtig en ook de bewolking neemt toe. De temperatuur loopt naarmate de dag vordert op naar een 8 graden..

Komende avond en nacht vanuit het zuidwesten regen bij een niet lagere minimumtemperatuur dan van 8 graden. De wind neemt verder toe, krachtig tot hard met windstoten.

Morgen verloopt bewolkt, regenachtig en zeer zacht. De temperatuur komt op een 9 a 10 graden uit bij een wind die eerst weer wat afzwakt, om vervolgens weer gas te geven. Vooral later op de dag waait het weer flink.

Ook woensdag verloopt erg zacht en regenachtig, wel neemt de wind af. Donderdag lijkt droog en vrij zonnig te verlopen.

Dirk van der Meer