Spelenderwijs leren op Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs  

Roodhuis-Op werken ze met IPC (International Primary Curriculum). Gedurende een aantal weken wordt er gewerkt aan een bepaald thema (unit) waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Die vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. De methodiek wordt ondersteund door de laatste ontwikkelingen op het gebied van hersenonderzoek. Des te meer verbindingen worden gemaakt tussen de verschillende leeronderdelen, des beter het bij de kinderen beklijft. Dit keer is in de groepen 3-4-5 gekozen voor het thema: Speelgoed.

Bij elk nieuw thema hoort een startpunt om de kinderen “warm te laten lopen”. Wat is het dan leuker om te starten in speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden. In het museum hebben de kinderen van alles kunnen leren over de geschiedenis van speelgoed. Zo konden ze rondkijken in een oude speelgoedwinkel, spelen in een ouderwets kruidenierswinkeltje, poppenhuizen bekijken, knutselen in de knutselkamer, leren in een oud schooltje, treinen laten rijden op de speelzolder.

Buiten konden ze rijden op een ouderwetse fiets en een rondje maken in een oude draaimolen. Al met al een leerzame, leuke dag die smaakt naar meer….. De komende weken krijgen we in de klas bezoek van een pake die gaat vertellen over het spelen van vroeger. We gaan leren van welk materiaal speelgoed gemaakt is. We maken een eigen bordspel en zal er een tentoonstelling in de klas opgebouwd worden over speelgoed van vroeger tot nu.