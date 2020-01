Ondertekening Alliantie Cool Súdwest-Fryslân

Sneek- Súdwest-Fryslân is een van de zes Nederlandse pilotgemeenten die onderzoeken welke elementen uit het IJslands preventiemodel passen in de Nederlandse preventie-aanpak. Dit doet de gemeente onder de naam Cool Súdwest, met als doel jongeren in de gemeente zo gelukkig en zo gezond mogelijk te laten opgroeien.

Een van de kernelementen van de IJslandse aanpak is de nauwe samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij jongeren. Deze samenwerking wordt op woensdag 15 januari vastgelegd in een alliantie. De kern van deze alliantie is dat de partners gezamenlijk de boodschap van Cool Súdwest actief uitdragen en de aanpak ondersteunen.