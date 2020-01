Sneek-Zaterdag 18 januari is het tijd voor de eerste Neighbours Pubquiz van 2020. Bij deze eerste editie van 2020 wordt er teruggeblikt op het jaar 2019. De quiz staat dan ook volledig in het teken van dat jaar.

Aanmelden kan in teams 2-6 personen en deelname is gratis! (aanmelden kan door te mailen naar info@neighbourssneek.nl of een privé bericht via Facebook.