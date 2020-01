Na 25 jaar geen nieuwe avonturen meer van Bear Boeloe  

Leeuwarden- “Bear Boeloe, Bear Boeloe, Boeloe de bear, wat oh wat belibbet er dizze kear.” Verschillende generaties zijn opgegroeid met dat lied en de avonturen van Bear Boeloe. 25 jaar na de start van het programma in januari 1995 komt er een eind aan de verhalenreeks en worden er geen nieuwe afleveringen meer gemaakt. Dat werd zondag bekend gemaakt in het radioprogramma Buro de Vries. “It 25-jierrich jubileum is in moai momint om op te hâlden en op syk te gean nei nije útdagingen”, zo vertelt Feije van der Meer, de stem van Bear Boeloe.

Er zijn nog 13 nieuwe afleveringen gemaakt met de bekendste beer van Schiermonnikoog. Deze zijn in de loop van dit jaar te zien op televisie. Bear Boeloe zal niet volledig uit de programmering stappen bij Omrop Fryslân. Zo is hij samen met zijn vrienden nog te zien in het kinderprogramma Sokkebalje en zijn de afleveringen online terug te kijken via Omropfryslan.nl en Skoal.tv.

Bear Boeloe week

Om het 25-jarig jubileum te vieren is er een speciale Bear Boeloe week bij Omrop Fryslân. Van 13 tot en met 17 januari trakteert de Omrop zowel de kleinste fans als de grotere liefhebbers op een vogelvlucht uit het bestaan van Bear Boeloe. Iedere dag is Bear Boeloe met een paar afleveringen terug op het vertrouwde tijdstip: 18.45 uur. De week begint met de eerste drie verhalen uit 1995 en zal via latere afleveringen (rondom de 200e, 400e en 600e) uitkomen bij de laatste (nieuwe) afleveringen. Daarnaast maken fans in het radioprogramma Weistra op Wei kans op officiële tekeningen van Bear Boeloe.

Bear Boeloe is een programma van Omrop Fryslân voor kinderen van 3 tot 6 jaar. In de verhalen van Bear Boeleoe komen vaak maatschappelijke onderwerpen aan de orde, die op een mooie manier verpakt worden. Zo zijn ze interessant voor kinderen, maar met een knipoog naar de volwassenen. In de 25 jaar heeft Helena de Boer, de tekenares en schrijfster, 785 verhalen gemaakt en hebben Leny Dijkstra en Feije van der Meer gezorgd voor bijna 60 stemmen. De regie was al die jaren in handen van Feije van der Meer.