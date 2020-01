LSC 1890 erelid Geert J. Bouma overleden

Sneek- Op de site van LSC 1890, een I.M. van clubicoon (maar ook van de Sneker voetbalgemeenschap) Geert J. Bouma. Met toestemming van LSC delen we het bericht hier.

“Op 11 januari 2020 is op bijna negentig jarige leeftijd overleden Geert Bouma, LSC’er in hart en nieren, clubicoon van onze vereniging. Clubicoon wordt je niet zo maar, clubicoon ben je als je zoveel hebt gedaan voor de vereniging als Geert heeft gedaan in zijn 81 jarige lidmaatschap van LSC 1890.

Geboren in 1931 werd Geert op 8 jarige leeftijd lid van LSC 1890. Met zijn vader op de fiets naar LSC 1890 om zich aan te melden. Geert voetbalde al veel op straat en werd, volgens de overlevering, in de Kleine Kerkstraat, bij de ingang van het Old Burger Weeshuis, al getraind om later uit te groeien tot de formidabele keeper van ons eerste elftal.

In 1944 was Geert ook getuige van de razzia tijdens de wedstrijd Noord tegen West op ons sportpark.

Vanaf 1948 tot en met 1968 was Geert keeper in het eerste elftal. Hij heeft 358 officiële wedstrijden gekeept in het eerste en staat daarmee derde op de eeuwige lijst van spelers met gespeelde wedstrijden in het eerste elftal. In die periode heeft Geert ook wedstrijden gespeeld in het zogenaamde Noordelijk Elftal, nog samen met de bekende Abe Lenstra, en in het Nederlandse B-elftal.

Geert was al vroeg betrokken bij het jeugdvoetbal bij LSC 1890. Hier lag zijn hart en hier kon hij al zijn grote kennis en deskundigheid van het voetbal kwijt.

In het seizoen 1966-1967 werd hij lid van de destijds zo genoemde Spartanencommissie. Dit was een onderdeel van de jeugdcommissie.

In het seizoen 1973-1974 werd Geert voorzitter van de jeugdcommissie en zou dat vele, vele jaren blijven.

Vele jaren is hij ook namens de vereniging op de voetbalzaterdagen gastheer geweest voor de bezoekende jeugdelftallen en voor onze eigen jeugdelftallen. Kleedkamers aanwijzen, limonade en thee verzorgen, scheidsrechters regelen, doeltjes opzetten voor de wedstrijden van de jongste voetballertjes, noem maar op. In 2015 bouwde Geert deze werkzaamheden af.

Bijna veertig jaar is hij dus zeer betrokken geweest bij het jeugdvoetbal. Talloze generaties jeugdvoetballers hebben dus ‘meneer Bouma’ als bestuurder van de jeugdcommissie, als gastheer namens LSC 1890 en ook als jeugdtrainer, tot na zijn zeventigste, meegemaakt.

Voor al zijn enorme verdiensten voor LSC 1890 werd Geert in 1970 benoemd tot Lid van Verdienste en in 1986 tot Erelid van onze vereniging. In 2003 werd Geert voor al deze verdiensten Koninklijk onderscheiden.

Een overzicht op één A4, niet uitputtend maar om een beeld te geven van 81 jaar bijzondere toewijding aan onze vereniging van een volbloed LSC’r met blauw bloed. Een clubicoon bij uitstek.

Geert, namens het bestuur, de leden en alle betrokkenen bij onze vereniging enorm bedankt voor je niet aflatende inzet voor LSC 1890.

Rust in vrede.

Wij spreken onze condoleances uit aan mevrouw Bouma en alle gezins- en familieleden en wensen hen veel kracht en troost toe met het overlijden van Geert J. Bouma.

Namens s.v.c. LSC 1890

Henk Douwsma, voorzitter”