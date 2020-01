Televisieserie ‘Ik bin PRO’ over de vooroordelen over het praktijkonderwijs in Fryslân

Sneek – In Fryslân gaan zo’n 1300 kinderen naar het praktijkonderwijs, het voortzet onderwijs voor kinderen die niet naar het VMBO kunnen omdat ze moeite hebben met leren. Over de leerlingen en het praktijkonderwijs bestaan veel vooroordelen, daarom heeft Omrop Fryslân in samenwerking met het praktijkonderwijs Fryslân de televisieserie ‘Ik bin PRO’ gemaakt. ‘Ik bin PRO’ is vanaf woensdag 22 januari iedere woensdag te zien om 17.30 uur bij Omrop Fryslân.

In het programma loopt presentator Raynaud Ritsma bijna een jaar lang mee op drie Friese scholen voor praktijkonderwijs, om eens achter het stigma van ‘moeilijk lerende kinderen zonder toekomstperspectief’ te kijken. Een verhaal dat ook als spiegel dient voor ons onderwijssysteem en de prestatiemaatschappij waar wij in leven. PRO Dokkum, De Diken in Sneek en Sevenwolden Compagnie in Heerenveen staan centraal in dit nieuwe programma van Omrop Fryslân.

Eerste aflevering In de eerste aflevering van ‘Ik bin PRO’ introduceert Raynaud het praktijkonderwijs. Hij ontmoet leerlingen en praat met orthopedagoog Henk Wesseling en directeur Peter Zeldenrust van De Diken over de insteek van het praktijkonderwijs. Vanaf aflevering twee is iedere week een portret te zien van een leerling. Bijvoorbeeld van de 12-jarige Jitze uit Scharnegoutum die graag politieman wil worden. Maar hoe verhoudt zijn niveau zich tot die droom? Zijn die ambities reëel? In aflevering drie is de 14-jarige Sandra uit Damwâld te zien. In die aflevering staat het IQ en de waarde van het IQ-label centraal.

Ik bin PRO De vreugde en het verdriet van het PRO: vanaf 22 januari elke woensdag om 17.30 uur op Omrop Fryslân in ‘Ik bin PRO’.

Afbeelding: Vanderschaaf Film