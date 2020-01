Inkipinki poppentheater speelt ‘Moppereend’ in de bibliotheken in Súdwest Fryslân

Súdwest-Fryslân – Tijdens de Nationale Voorleesdagen is er een prachtige voorstelling te zien in de bibliotheken in Súdwest Fryslân. Kinderen van 2 tot 6 jaar kunnen dan komen genieten van het poppenspel ‘Moppereend’.

Inkipinki poppentheater is al jaren actief en komt naar aanleiding van het Prentenboek van het Jaar 2020 Moppereend met deze grappige voorstelling over eend.

Eend is erg mopperig. De vijver is opgedroogd en ze heeft niemand om mee te spelen. Boven haar hoofd verschijnt een klein grijs wolkje, dat groter en groter wordt, tot het ‘megantisch’ groot is. En dan barst er opeens een enorme regenbui los…

Inkipinki speelt op woensdag 22 januari in Workum, op donderdag 23 januari in Makkum, op vrijdag 24 januari in Koudum, op woensdag 29 januari in Wommels, op vrijdag 31 januari in Bolsward en op zaterdag 1 februari in Sneek. In Sneek begint de voorstelling om 10.30 uur, in alle andere vestigingen om 15.00 uur. Kaartjes voor dit poppenspel kosten € 2,- voor leden en € 4, – voor niet-leden en zijn te koop in de bibliotheek of via www.bmf.nl/moppereend

Foto: Koopmans