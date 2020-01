Houtzaagmolen “de Rat” weerspiegelt vlak voor maansverduistering fraai in het water van de Geeuw

IJlst – Houtzaagmolen “de Rat” in IJlst weerspiegelt tijdens volle maan en vlak voor maansverduistering fraai in het water van de Geeuw. Een gedeeltelijke maansverduistering was vrijdagavond voor veel bewonderaars te zien. Het ging om een zogeheten maansverduistering in de bijschaduw. Dat houdt in dat de volle maan zichtbaar blijft en alleen iets donkerder wordt. Echter is zo’n maansverduistering niet vaak te zien vanwege de dikke bewolking. Dit keer was er geen bewolking, maar was de maan te fel belicht. Toch leverde dat leverde prachtige beelden op, gemaakt door Simon Pier Smit.