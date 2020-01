Gezelligheid en mooie prijzen tijdens drukbezochte Happy New Fair

Sneek – Het is gezellig druk tijdens de Happy New Fair in ‘t Convenant aan de Oude Dijk 15 in Sneek. Ter gelegenheid van de Happy New Fair is het hele gebouw ingericht met prachtige spullen die men voor een prikkie op de kop kan tikken en zijn er verschillende activiteiten.

Van kleine accessoires en speelgoed tot computerbeeldschermen. De loten gaan als warme broodjes over de toonbank en ook het draaiend rad trekt de aandacht. Ondertussen is er ook voor de allerjongsten genoeg vertier in de kidscorner: springen op het springkussen, knutselen of schminken. In de sportzaal worden vanaf 13:00 uur mooie items – ovens, douchespullen, cadeaubonnen, kleding, spellen etc. – geveild door niemand minder dan Prins Elroy de Eerste en zijn Gevolg van Carnavalsvereniging De Oeletoeters. De veiling gemist? Wees gerust, om 15:00 uur vindt de volgende veiling plaats met wederom mooie prijzen. Om 16:00 uur is de Happy New Fair afgelopen.

De opbrengst van deze dag gaat geheel naar Stiching Leergeld Súdwest-Fryslân. Stichting Leergeld kan daarmee kinderen, die opgroeien in een gezin dat onder de armoedegrens leeft, ondersteunen in de basisbehoeften zoals sporten, muziek en andere vrijetijdsbestedingen. Ook uitstapjes voor school kunnen hiervan worden betaald.