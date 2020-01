Emése van der Steen uit Scharnegoutum wint de HKU Prijs van de Gemeente Utrecht

Utrecht – Emése van der Steen uit Scharnegoutum heeft vrijdag 10 januari de HKU Prijs van de Gemeente Utrecht gewonnen. De HKU Prijs is een prijs voor een talentvolle kunstenaar die net is afgestudeerd aan HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) met een project van bijzondere maatschappelijke relevantie. Emése, theaterdocente, kreeg een nominatie voor haar afstudeervoorstelling ‘All rise’ gemaakt met jongeren van Jeugdtheaterschool Zuid-Oost uit Amsterdam.

Emése heeft ook haar sporen verdiend en achtergelaten in Sneek bij MUZT, waarna ze richting Utrecht vertrok voor de opleiding tot Docent Theater. Haar school omschrijft Emése als ‘een zeer getalenteerde docent’. “Uit haar werk spreekt een enorme bevlogenheid voor het werken met jongeren. Zij heeft een werkwijze die de kracht van ieder individu laat zien. Dit sluit aan bij maatschappelijke thema’s over inclusiviteit en de waarde van kunsteducatie. Emése geeft met haar werk een nieuwe kijk op de aanpak van deze doelgroep.”

Voor de HKU Awards komen studenten in aanmerking die een bachelor- of masteropleiding aan HKU hebben afgerond met een excellente afstudeerproductie. Voor de HKU Prijs van de Gemeente Utrecht draagt elke school één kandidaat voor. Het criterium voor deze prijs is de maatschappelijke relevantie van het werk. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Utrecht.

Voorwaarden zijn:

Het afstudeerwerk leidt tot (gedrag)verandering en/of zet aan tot bewustzijn/beweging.

Het afstudeerwerk is een vertaling van een belangrijk of groter maatschappelijk thema dat burgers raakt of bezighoudt.

De vertaling van het thema in het werk is verrassend en draagt bij aan discussie over een maatschappelijk thema.

Uit de negen voordrachten koos de jury drie genomineerden. De winnaar ontvangt 5000 euro om vrij te besteden. De overige twee genomineerden ontvangen ieder 500 euro.

De jury schrijft het volgende over Emése haar project: “De vloer op of de gang op”, Het gedegen en bevlogen afstudeeronderzoek “De vloer op of de gang op” geeft dramadocenten handvaten om het “moeilijke kind” niet buiten de theater les te plaatsen, maar er juist middenin. Bij haar stage in het speciaal onderwijs bewees ze hoe pedagogiek, theater maken en naast kinderen staan kunnen samengaan. En in haar afstudeervoorstelling “All rise” gaf ze de kinderen de kracht en het zelfbewustzijn om middels theater hun individuele kritiek op het onderwijs uit te dragen. Emése heeft niet alleen het inzicht en de vaardigheden van een ervaren theaterdocent, ze is iemand met een roeping. Daar gaan nog heel wat “moeilijke” kinderen in de toekomst van profiteren! De mediagroep feliciteert Emése van harte met haar prijs en wenst haar veel succes in de toekomst.