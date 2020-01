Scharnegoutum – Altijd al eens willen leren breien? Of een andere breisteek/breitechniek of rondbreien aanleren? Dat kan! Vanaf donderdagavond 16 januari start er een reeks van zeven workshops breien in het podiumzaaltje van Dorpshuis Scharnegoutum, Legedyk 43.

De workshops starten om 19:30 uur en de kosten per workshop bedragen €5,-. Opgeven kan via info@dorpshuis-scharnegoutum.nl of kom donderdagavond langs, neem breipennen en garen mee. Iedereen is van harte welkom!