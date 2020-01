Eerste cursisten ontvangen hun behaalde certificaten door unieke samenwerking Yacht Builders Academy

Sneek – Positief resultaat uit unieke samenwerking Yacht Builders Academy: De eerste cursisten ontvangen hun behaalde certificaten tijdens feestelijke officiële uitreiking. “Yacht Builders Academy is een prachtig voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheden.” Aldus Wethouder Maarten Offinga. “Voor de toekomst van de maritieme industrie is het belangrijk dat jongeren én volwassenen met een goede opleiding aan de slag gaan. Vandaag is dan ook een prachtig moment voor de studenten en de bedrijven.”

Op vrijdag 10 januari 2020 ontvingen de eerste cursisten van Module Leidinggeven hun behaalde certificaten van ROC Friese Poort. Na het openingswoord van twee YBA-Stuurgroepleden: wethouder de heer Maarten Offinga, gemeente Súdwest-Fryslân en de heer Sijbrand de Vries, directeur van De Vries Scheepsbouw Makkum, volgde de officiële certificaatuitreiking door YBA-stuurgroepvoorzitter de heer Wietse Schuitema, vestigingsdirecteur van ROC Friese Poort Sneek en de heer Ron Mollinga, docent Module Leidinggeven. De aanwezigen sloten de uitreiking gezamenlijk feestelijk af.

In de maritiem technische sector vormt Yacht Builders Academy (YBA) de unieke samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid. Het doel van deze samenwerking is het voorzien in de toenemende vraag naar specialisten door bevordering van instroom in de Maritiem Technische beroepen met de ontwikkeling van actuele, uitdagende en innovatieve praktijkopleidingen die aansluiten op de scheeps- en jachtbouwmarkt.

De nieuwe mbo- en hbo-opleidingen Maritieme Techniek en de technische modules Leidinggeven, Teakdek, Composiet en Scheepsbetimmeringen Exterieur vertegenwoordigen de eerste resultaten uit de gezamenlijke ontwikkeling van onderwijs. In 2019 is de eerste pilot gedraaid van Module Leidinggeven met medewerkers van De Vries Scheepsbouw Makkum. Deze module is door alle cursisten met goed gevolg afgelegd.