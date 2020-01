Sneek – Zeer zacht winterweer vandaag en morgen. Jammer dat het zonnetje verstek laat gaan, anders had het lenteachtig aangevoeld met 11 graden. We hebben helaas vandaag met bewolking te doen waaruit het af en toe kan motregenen. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak, af en toe matig.

Een zachte nacht volgt, het blijft bewolkt met af en toe regen.

Morgen opnieuw een 11 graden, bewolkt en regenachtig. Er wordt tot vrijdagochtend een 12 tot 15 mm aan neerslag verwacht. Wind zuid tot zuidwest en neemt weer wat toe, matig, af en toe vrij krachtig.

Vrijdag gaat de wind naar het noordwesten en is het met 8 graden minder zacht, maar nog altijd een drie graden boven normaal. In de morgen regent het nog, in de middag volgen enkele opklaringen.

Zaterdag meest bewolkt, het blijft dan zo goed als droog. Zondag passeert er eerst een regengebied, in de middag weer enkele opklaringen. Temperatuur op die dagen 6 tot 8 graden bij een stevige zuidwestelijke wind.

Dirk van der Meer