Open dag ‘Voedselbank Sneek & Wymbritseradiel’

Sneek- De voedselbank Sneek & Wymbritseradiel heeft na heel lang zoeken een nieuwe locatie betrokken. In bijgaand bericht kondigen wij een open huis aan voor iedereen die daar belangstelling voor heeft.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als Uw redactie hier aandacht aan wil besteden.

U kunt hiervoor bijgaande tekst gebruiken , maar kunt natuurlijk ook Uw eigen tekst daarvoor maken. Belangrijk is dat het voor alle inwoners is en dat het op zaterdag 18 januari van 11 tot 16 uur is in de Professor Zernikestraat 1 in Sneek is (industrieterrein Houkesloot, naast kringloop winkel de Waterpoort.)