Grutsk & Grien wenst Zuidwest Friesland een groen en gelukkig 2020

Sneek- Expeditie Grutsk & Grien stuurt de gemeentebesturen van Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren een groene nieuwjaarswens in de vorm van een informatiefilmpje over de waarde van bomen. De betrokken Grutsk & Grien-partijen presenteren het animatiefilmpje om het belang van grote oude bomen onder de aandacht te brengen.

Op veel plaatsen in de bebouwde kom hebben grote bomen het moeilijk en dreigt voortdurend de motorzaag, terwijl deze bomen ons bij uitstek van dienst zijn om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden en een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Expeditie Grutsk & Grien ontstond in 2018 rondom het eerste Rasterhoff-festival in Sneek, een gratis duurzaamheidfestival voor de hele familie dat duizenden bezoekers trok. Met thema-expedities naar verschillende locaties en duurzaamheidslessen aan honderden basisschoolleerlingen in Zuidwest Friesland werd deze beweging voortgezet. Een 15-tal lokale organisaties ondersteunt de boodschap van het bomenfilmpje en spreekt zo de wens uit dat 2020 in beide gemeenten een jaar wordt met veel aandacht voor bomen en ander natuurlijk groen. De animatie is te bekijken op www.grutskengrien.nl