Piet Hein Herfkens nieuwe directeur Praktijkschool De Diken Sneek

Sneek- Het College van Bestuur van CVO Zuid-West Fryslân heeft de heer Piet-Hein Herfkens benoemd tot nieuwe directeur bij praktijkschool De Diken in Sneek. De heer Herfkens begint per 1 april 2020. Hij volgt de heer Te Marvelde op, die deze functie sinds de start van het nieuwe schooljaar op interim basis heeft vervuld.

De heer Herfkens is, na jarenlang in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, sinds 2013 actief in het basisonderwijs. Zo was hij projectleider van de Steve Jobsschool en vervulde hij ruim zes jaar de functie van directeur van de Thomas van Aquinoschool in Sneek.

Praktijkschool De Diken is, sinds de bestuurlijke fusie tussen De Zuiderpoort (CVO) en De Praktijkschool (Odyssee) in augustus een feit werd, een school voor Algemeen bijzonder praktijkonderwijs. De nieuwe directeur zal samen met het enthousiaste team de ingezette koers nader vormgeven, waarbij ‘PROactief leren en ervaren’ centraal staat.