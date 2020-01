Support Fryslân maakt kans op Appeltje van Oranje 2020  

Sneek- Support Fryslân maakt kans op een Appeltje van Oranje. Vanaf maandag 6 januari kan het Nederlands publiek de winkansen van dit project vergroten. Dat kan door te stemmen op Support Fryslân als favoriet. Er zijn in totaal nog 38 projecten in de race voor deze prestigieuze prijzen, die het Oranje Fonds jaarlijks uitreikt aan uitzonderlijke sociale projecten. Stemmen kan tot en met 15 januari 23.59 uur via stem.oranjefonds.nl/supportfryslan

Dit jaar is het thema ‘Maatjes ben je samen’. De prijzen staan in het teken van maatjesprojecten. Projecten waarin mensen elkaar vooruithelpen en langere tijd ondersteunen. In ons koninkrijk zijn veel mensen die om uiteenlopende redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vrijwilligers die hun maatje willen worden en ze willen helpen, zijn daarom onmisbaar.

Gelukkig bestaan er veel projecten die op verschillende vlakken allerlei typen mensen aan elkaar koppelen. Aan mensen die ziek en/of eenzaam zijn of in een isolement zitten, aan mensen die na een ellendige tijd moeite hebben de draad weer op te pakken of die persoonlijke begeleiding nodig hebben om onze taal te leren of hun talent te ontplooien. Deze projecten kenmerken zich doordat beide maatjes elkaars leven verrijken.

Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgen, bepaalt mede wie er doordringen naar de laatste tien nominatieplaatsen. Hieruit kiest de jury uiteindelijk de drie winnaars.

Support Fryslân

Support Fryslân vindt dat iedereen recht heeft op een maatje. Iemand om activiteiten mee te ondernemen, ervaringen mee te delen en om vertrouwen te krijgen. Dit leidt tot een actieve deelname van jongeren in de samenleving.

Het lukt echter niet iedereen om vrienden te maken. Dit probleem is vooral aanwezig bij sociaal zwakkere of geïsoleerde kinderen, jongeren en vluchtelingen. Daarom koppelt Support Fryslân hen aan vrijwilligers waarmee zij een relatie opbouwen.

Samen ondernemen de maatjes activiteiten, waarbij de wens van de jongere altijd centraal staat. Deze aandacht geeft de jongeren een steuntje in de rug bij hun sociale ontwikkeling en het aangaan van nieuwe contacten.

Vind jij ook dat iedereen een maatje verdient? Stem dan op Support Fryslân!

Koningin Máxima

Koningin Máxima reikt in mei 2020 de Appeltjes van Oranje uit aan de drie beste maatjesprojecten. Drie initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. Alle winnaars van een Appeltje van Oranje krijgen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.