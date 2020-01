Sneek- Jehannes 484, Tsjalle 454 en Jurre 495, de echte liefhebber weet al waar dit over gaat. Zij en andere kampioenen schitteren deze hele week bij Omrop Fryslân. In de aanloop naar de Hengstenkeuring van 2020 wordt iedere dag om 17.30 uur teruggekeken naar eerdere keuringen en kampioenen. Op zaterdag 11 januari is de Hengstenkeuring vanaf 8.30 uur live te volgen bij Omrop Fryslân. Met aansluitend de hoogtepunten van Friesian Proms, het muziekspektakel met paarden en muziek van onder anderen Marcel Veenendaal (DI-RECT), The BlueBirds en Elske DeWall.

Het commentaar bij de Hengstenkeuring wordt ook dit jaar weer gegeven door Omrop Fryslân presentator Gerrit de Boer en deskundige Henk Dijkstra. Aan het einde van de middag wordt bekend wie de kampioen van 2020 is. Voor buitenlandse kijkers is de uitzending online te volgen met Engels of Duits commentaar. Daarnaast is er ook dit jaar weer een Nederlandse livestream beschikbaar. Na de keuring wordt het beste van de Friesian Proms uitgezonden.

Op zondag 12 januari is de herhaling te bekijken van de hoogtepunten van de Friesian Proms en de finale van de hengstenkeuring. Op maandag 13 januari wordt het spektakel afgesloten met een extra lange aflevering van Hea! die ook in het teken staat van de paarden.

Friesian Proms en Hengstenkeuring bij Omrop Fryslân

De hele week om 17.30 uur wordt een eerdere editie van de keuring bij het ‘hoofd’ gepakt (herhaling ieder uur).

Zaterdag 11 januari om 8.30 uur: de Hengstenkeuring live op televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Aansluitend: de hoogtepunten van de Friesian Proms.

Zondag 12 januari om 9.00 uur: herhaling hoogtepunten Friesian Proms.

Om 13.00 uur: herhaling van de finale van de Hengstenkeuring. Maandag 13 januari om 17.20 uur: een extra lange Hea!

Kijk voor meer informatie en alles over het Friese paard op: Omropfryslan.nl/hynstekeuring. Meer informatie over de programma’s rondom de Hengstekenkeuring en Friesian proms is te vinden op www.kfps.nl.