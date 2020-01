Burgemeester Jannewietske de Vries: Súdwest-Fryslân folop yn beweging

Workum- Voor het eerst sinds het bestaan van de fusiegemeente Súdwest-Fryslân werd vanavond de Nieuwjaarsreceptie van SWF buiten de grenzen van bestuurscentrum Sneek gehouden.

In de hagelnieuwe De Rolpeal van Workum (‘de trêde stêd fan Súdwest-Fryslân’) hield burgemeester Jannewietske de Vries haar nieuwjaarstoespraak. Net als in Sneek, was er in Workum ook geen gebrek aan belangstelling. Al viel meteen op dat het aantal Snekers aanzienlijk in de minderheid was. Tiden hewwe tiden…

Aan de ene kant van de sportkantine, waren zwemmers druk bezig met hun baantjes in het water te trekken, aan de andere kant speelden tientallen recreatie volleyballers hun wedstrijden.

De titel van de nieuwjaarstoespraak, hoe toepasselijk: ‘Folop yn beweging’. Na een ‘knetterjend stik múzyk’ van het Broken Brass Ensemble en een al bijna net zo luid welkom door de stadsomroeper van Hylpen, Rein Mulder, hield de eerste burger van SWF haar toespraak.

Dachten de aanwezigen nog even dat ze er zonder beweging af zouden komen, dan hadden ze buiten de buurtsportcoaches gerekend. De ballonnen, in de kleuren van de gemeente SWF, moesten opgeblazen worden en daarna in de lucht gehouden. Het leverde een kostelijk plaatje op, met als eindresultaat het getal 2020. Met een beetje fantasie was dat van bovenaf te zien.

Foto’s Henk van der Veer