Anti-winterweer

Sneek-We hebben deze week met zacht tot zeer zacht weer te doen. Oorzaak zijn hogedrukgebieden die zich handhaven in Midden en Zuid-Europa en de kou ver in het noorden en oosten houdt. Bij ons levert dit saai weer op met wat zon, bewolking en af en toe regen. Ook op langer termijn geven de weerkaarten weinig hoop op winterweer.

Vandaag bewolking, later vanmiddag ook af en toe zon. De temperatuur komt op een 7 graden uit, dit bij een zuidwestelijke wind die zwak tot matig is.

Komende nacht bewolkt en later gaat het regenen. De temperatuur daalt niet verder dan 4 graden.

Morgen start nog bewolkt, weldra volgen opklaringen. Zacht, is het normaal in deze tijd een 5 graden, morgen wordt het 8 graden. De wind neemt toe uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig in de middag.

Nog veel zachter is het woensdag, dan worden de dubbele cijfers gehaald, 11 graden. Het is die dag bewolkt en er valt regen. Wind zuidwestelijk, zwak tot matig. Ook donderdag bewolkt en regenachtig, blijvend zacht.

Dirk van der Meer