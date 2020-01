Wijkcentrum Ut Wykje sluit de deuren

Sneek- Wijkcentrum Ut Wykje, Lemmerweg-Oost, heeft per 1 januari haar deuren gesloten. Vorige jaar maart nam de gemeente Súdwest-Fryslân het beheer van het wijkcentrum al over.

Door de sluiting is er vooreerst geen darten en bingo meer en ook de kidsclub moet op zoek naar een andere locatie. Verder zal er voor de trekkerzakclub, die in Ut Wykje repeteerde, een oplossing gezocht worden. Het gedeelte van het gebouw waar de Stichting Sociaal Collectief nu al zit, blijft gewoon open.

Het laatste jaar heeft een adviseur van de Sesamacademie de wijkvereniging bijgestaan bij het oplossen van de schulden en het op de rit krijgen van de exploitatie. Het leidde tot te weinig resultaat en de exploitatie bleek steeds een probleem. De tijdelijke oplossing van de gemeente door het beheer van het gebouw over te nemen van de wijkvereniging zorgde ook niet voor een oplossing van de problemen. De verhuur van ruimtes werd vanuit de gemeente geregeld. De wijkvereniging huurde het gebouw voor de dagdelen dat zij activiteiten organiseerde. Dit betekende dat ook andere organisaties gebruik 2 konden maken van het wijkgebouw en ruimtes kunnen huren via de gemeente.

Deze tijdelijke constructie duurde tot 1 januari 2020. Op deze manier werd het bestuur van de wijkvereniging ontlast bij de exploitatie van het gebouw. Ze betaalden alleen voor de tijd (dagdelen) dat ze gebruik maakten van het wijkgebouw. Doordat de ruimtes ook op andere dagdelen verhuurd werden, konden de kosten van het gebouw grotendeels gedekt worden.

Sociaal collectief

De wens is om de sociale kracht in de wijken rondom de Lemmerweg te versterken. Hier wordt o.a. in samenwerking met het Sociaal Collectief aan gewerkt. Het project ‘Nieuwe Buren’ is gestart in Lemmerweg-West en het Sociaal Collectief startte een kinderpanel in de wijk Lemmerweg-Oost.