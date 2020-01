Regenachtig

Sneek- Een bewolkte vrijdag met geregeld regen, pas later op de dag droger en vanuit het westen enkele opklaringen. De wind draait van zuidwest naar noordwest, meest matig. Temperatuur 9 a 10 graden.

Komende nacht verloopt droog, wolkenvelden, 4 graden als minimumtemperatuur.

Morgen start met enkele opklaringen, later meer bewolking en kan er wat regen vallen. Met 8 graden is het wat minder zacht, wind westelijk en is matig, af en toe vrij krachtig.

Zondag en maandag verlopen droog, temperatuur rond de 7 graden bij een zuidwestelijke wind. Dinsdag, woensdag en donderdag meest bewolkt met af en toe regen, erg zacht met een temperatuur die in de dubbele cijfers komt, 10 tot 12 graden. Winterweer zit er voorlopig ook niet in.

Dirk van der Meer