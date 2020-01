Oproep: foto’s bevrijding Sneek gezocht

Sneek- Uit het verblijf van geallieerde militairen in Friesland na de Tweede Wereldoorlog, kwamen verschillende huwelijken voort. In de collectie van het Fries Scheepvaart Museum een foto van een onbekend bruidspaar op een onbekende plaats. De bruid zal na de huwelijksvoltrekking met haar soldaat vertrokken zijn naar hoogstwaarschijnlijk Canada. Weet iemand wie de bruid en de bruidegom zijn?

Van 11 april tot 14 mei, besteedt het Fries Scheepvaart Museum met een speciale fototentoonstelling aandacht aan het feit dat het dan 75 jaar geleden is dat Sneek werd bevrijd.

(Oud-)inwoners van Sneek kunnen hieraan een bijdrage leveren. Voor de tentoonstelling is ons museum namelijk op zoek naar foto’s die met de bevrijding te maken hebben.

Wie heeft er in zijn of haar fotoalbum of misschien in een schoenendoos op zolder nog foto’s van de bevrijding die wij voor de tentoonstelling mogen gebruiken. We gebruiken die originele foto’s niet voor de tentoonstelling, want die worden zo snel mogelijk ingescand en gaan daarna naar de eigenaar terug.

Tot 1 maart doen we deze oproep elke vrijdag-bevrijdingsdag in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond. Ook daar kunt u deze berichten lezen.

Hebt u privéfoto’s die te maken hebben met de bevrijding van Sneek? Dan kunt u contact opnemen met Peter van Egmond (hpvanegmond@hotmail.com) of Alice Booij (booij@friesscheepvaartmuseum.nl)