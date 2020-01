Sneek- Er wordt mij geregeld gevraagd of er ook winter in de lange termijnkaarten terug is te vinden. Helaas, hierin moet ik de sneeuw en ijsliefhebbers teleurstellen, in de verste verte niet. Een kleine troost, de computers hebben het op het lange termijn gebeuren soms helemaal mis en heeft de natuur andere plannen.

Het weerbeeld nieuwjaarsdag was er eentje om snel te vergeten, grijs, mistig en kil met geen hogere temperatuur dan van 1 graad.

Aan het koude kille weer komt komende dagen een eind en dat zien we vandaag al gebeuren. Start de dag nog met een temperatuur van 2 graden, deze stijgt met een wat toenemende zuidwestelijke wind tot 6 graden in de avond. Het is verder een bewolkte dag en is er af en toe wat hele lichte regen mogelijk.

Komende nacht zien we de temperatuur bij een aantrekkende wind verder stijgen en tevens gaat het regenen.

Morgen verloopt bewolkt en regenachtig. De temperatuur gaat richting de dubbele cijfers, het wordt een 9 a 10 graden bij een zuidwestelijke wind die later naar het noordwesten draait.

Op zaterdag valt er af en toe een bui(tje), verder ook opklaringen, zondag verloopt droog. De temperatuur komt overdag tussen 6 en 8 graden te liggen.

Maandag meest bewolkt, 6 graden bij een zuid tot zuidwestelijke wind. De dagen volgen met (zeer) zacht winterweer met af en toe veel wind.

Dirk van der Meer