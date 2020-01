Sneek- Let op! Van 7 januari 21.00 uur tot en met 9 januari 06.00 uur is de A7 richting Bolsward tussen Zurich en de afslag Witmarsum/Makkum (afrit 16) afgesloten. Ook is van 11 januari om 08.00 uur tot 13 januari om 06.00 uur de A7 richting Bolsward tussen de afslag Witmarsum/Makkum (afrit 16) en Bolsward afgesloten voor verkeer. Klik hier voor meer informatie: https://bit.ly/2Px3VVT