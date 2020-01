Goënga- Net als vorig jaar op Nieuwjaarsmorgen, stonden er gister in verschillende tuinen in Goënga weer een aantal fraaie borden. De schilder is anoniem, maar elke inwoner van het actieve dorp in de Lege Geaen weet dat G. de borden geschilderd heeft! Het blijft een positieve manier om bepaalde dorpse zaken onder de aandacht te brengen. Hieronder een kwartet van de borden, die Age Bootsma fotografeerde.

Foto’s Age Bootsma