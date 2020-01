Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Súdwest-Fryslân

Sneek- U bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Súdwest-Fryslân op maandag 6 januari 2020! Ieder jaar op een andere plek in de vitale gemeente met 89 steden en dorpen.

Dit keer is het gemeentebestuur te gast in Sportcomplex De Rolpeal, Weverswei 2, 8711 GP in Workum. Deze nagelnieuwe accommodatie, die in augustus 2019 in gebruik is genomen, is een mooi voorbeeld van wat een vitale gemeenschap voor elkaar kan krijgen.

Programma Nieuwjaarsreceptie