Schaatsers Aldtsjerk duiken op in Easterein

Easterein- Het beeld met vier schaatsers, dat vorige week weggehaald werd bij Aldtsjerk, is dinsdag in Easterein boven water gekomen. Het gaat om een stunt van de oudjaarsploeg in het dorp.

Het beeld stond eerder aan het begin van Aldtsjerk op de N361 tussen Dokkum en Oentsjerk. Aan weerszijden van de ovonde staan twee beelden met beide vier schaatsers. Een van die beelden werd dus weggehaald door de ploeg uit Easterein.

Naast het beeld uit Aldtsjerk was er ook een groot bord gemaakt. Met de tekst verwijst de aldjaarsploeg naar de stikstofmaatregelen van het kabinet.

Fanôf maart moatte wy goed op ús snelheid lette

Dan kinne wy oer in oantal jierren miskien in streekje sette

Mar wolle wy mei ús allen in klimaatkrisis echt út de wei gean

Dan kinne wy net lykas it kabinet oer ien nacht iis gean.

Bron: www.omropfryslân.nl