Sneek-Deze laatste dag van het jaar verloopt vrij rust qua weer, qua vuurwerk zal het een stuk onrustiger mee zijn. Helaas lijkt het weer met de jaarwisseling slecht voor de vuurpijlen, mist.

Tot de avond is het nog vrij helder met opklaringen en zien we bij een noordwestelijke wind de temperatuur stijgen naar een 8 graden. In de avond en nacht vormt zich bij weinig wind mist en deze kan behoorlijk dicht worden, vooral na middernacht als het vuurwerk wordt afgestoken. Het zicht kan teruglopen naar minder dan 50 meter. Verder ligt de temperatuur komende nacht rond nul en kan het her en der glad op de weg zijn.

Morgen start met mist, deze trekt in de loop van de dag op dankzij een aantrekkende wind. Een kille nieuwjaarsdag met geen hogere temperatuur dan van 4 graden.

Donderdag staat er een zuidwestelijke wind en start de dag met opklaringen. Later volgt bewolking en met 8 graden als maximum, is het een stuk zachter.

Ook vrijdag verloopt zacht en is 9 graden haalbaar. Wel is het die dag bewolkt en valt er af en toe regen. Wind zuidwest tot west, matig tot vrij krachtig.

Kijken we nog even naar het weekend, dan zien we op zaterdag enkele buien, zondag blijft het droog met het zonnetje erbij. De temperatuur levert weer in en komt op een 5 a 6 graden uit.

Ik wens iedereen een fijne jaarwisseling toe en een gezond 2020.

Volgend weerpraatje 02 januari 2020 rond de klok van 09:00 uur.

Dirk van der Meer