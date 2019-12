Vuurwerkoverlast melden? Bel 0900-8844

Oppenhuizen. Onderstaand bericht lazen we op de site van http://www.topentwelonline.nl/site/. Lijkt ons niet alleen in Top & Twel van toepassing, maar zeker ook in Sneek.

“Op meerdere plaatsen in onze dorpen, en dan met name in de streek, wordt al flink geknald met vuurwerk. Zo erg dat bezorgde inwoners al melding hebben gedaan bij de politie. De zorgen gaan vooral over de huisdieren en de ouderen die de deur niet uit durven. Dat kan natuurlijk niet, en zeker niet in Top & Twel! De politie heeft al aangekondigd meer te surveilleren, maar doet vooral een oproep te wachten met het afsteken van vuurwerk wanneer het mag. Wie nu betrapt wordt, is het vuurwerk kwijt en kan rekenen op een stevige boete.

Op oudejaarsdag knallen de carbidbussen weer op de Noardein en hebben we ook weer een ouderwets Oud&Nieuw-feest in It Harspit. Laten we er met zijn allen een mooie jaarwisseling van maken en laat het vuurwerk dus eerst nog even in de verpakking!

(vuurwerk)overlast melden? 0900-8844.”