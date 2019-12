Droog met opklaringen

Sneek- Het weekend verliep aan de koude kant met in de nacht een graadje vorst, het bleef droog. Van echt winterweer was geen sprake, meer het stralingsvorst scenario met overdag een koude plaklaag. Het winterweer is overigens ook ver te zoeken in Europa en zo gaat deze december maand als veel te zacht in de boeken.

Vandaag staat er een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestelijke wind en gaat de temperatuur in de lift. Naast wat bewolking is het zonnetje is erbij en de temperatuur komt op een 6 graden uit. Komende avond en nacht is het nevelig en trekt er laaghangende bewolking vanuit het noorden over. Minimumtemperatuur 1 graad. Morgen een droge dag, wind noordelijk, eerst zwak tot matig, later neemt ze af en wordt veranderlijk. De temperatuur komt op een 7 graden uit. In de avond en nacht is het zo goed als windstil en is er de mistkans, dichte mist. Een hoog trekt dan net over Nederland en bezorgt een rustige jaarwisseling qua weer. Nadeel natuurlijk het vuurwerk wat extra dichtheid kan geven aan de mist. In ieder geval ligt de minimumtemperatuur rond nul. Woensdag kan het in de morgen eerst flink mistig zijn. Verder staat er eerst weinig wind, in de middag neemt ze wat toe uit het zuiden en trekt de mist naar het oosten weg. Een kille dag met 4 a 5 graden als maximumtemperatuur. Donderdag nog droog, vrijdag kan er weer regen vallen. Dirk van der Meer