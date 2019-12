“Boeren hebben een te hoge schadevergoeding voor ganzen gekregen”

Sneek-Vergoedingen aan boeren voor schade door ganzen in grasland zijn mogelijk jarenlang op verkeerde aannames vastgesteld. Dat schrijft dagblad Trouw. Vooral vergoedingen in Fryslân zijn mogelijk te hoog geweest. In 2018 is aan Friese boeren in totaal zo’n 6 miljoen euro uitgekeerd, op basis van taxaties die mogelijk te vroeg zijn gedaan. Daardoor heeft een deel van de schade zich uiteindelijk nooit voorgedaan.

Dagblad Trouw schrijft dat op basis van onderzoek dat in opdracht van de provincie Fryslân is uitgevoerd. De provincie gaat er in eerste reactie vanuit dat de schade wel terecht is uitgekeerd.