Sneek- Mistkansen op oudejaarsavond/nieuwjaarsdag. De kern van een hoog komt in de nacht naar woensdag precies over Nederland te liggen en geeft rustig weer met vorming van (zeer dichte) mist. Een situatie om in de gaten te houden, dit met het oog op de jaarwisseling, maar ook voor het verkeer op nieuwjaarsdag. Vooral met nieuwjaarsdag lijkt Friesland in de dichte mist te geraken…Morgen een update.

Dirk van der Meer