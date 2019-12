Allereerste nieuwjaarsduik in Heeg

Heeg – Goede voornemens? Maak een frisse en gezellige start van het nieuwe jaar! Dit jaar voor het eerst vanuit ‘t Sylhus in Heeg. Na afloop is er snert, glühwein en chocolademelk, zowel voor duikers als kijkers.

Programma

● 15:30 – inschrijving bij It Sylhûs, Pharshoeke 101, Heeg

● 15:45 – warming up

● 16:00 – startschot

● 16:15 – snert, glühwein en chocolademelk in it Sylhûs

Deelname is gratis en op eigen risico. Voor de veiligheid wordt uiteraard gezorgd: vanuit de brandweer zijn meerdere hulpverleners aanwezig. Jongeren onder 12 jaar zijn ook welkom, maar wel onder begeleiding.

Sinds 1960

Precies 60 jaar geleden nam Ok van Batenburg, zwemleraar bij zwemclub Njord ’59 in Haarlem, het initiatief voor de Nieuwjaarsduik. “Ik dacht, we doen dit gewoon één keer en misschien later nog eens een keer”, vertelde Ok vorig jaar aan NH. Hij had nooit gedacht dat ‘zijn’ duik zou uitgroeien tot zo’n massaal evenement. Zelf heeft Van Batenburg de duik al meer dan 30 keer gedaan.

Erwtensoep

In de begintijd maakte Van Batenburgs moeder erwtensoep voor de nieuwjaarsduikers; toen het evenement steeds grotere vormen aannam heeft Unox deze eervolle taak overgenomen: de start van de Unox Nieuwjaarsduik. Inmiddels is de duik uitgegroeid tot een niet meer weg te denken fenomeen.

156 Nieuwjaarsduiken wereldwijd

Unox ondersteunt alle ‘officiële’ Unox Nieuwjaarsduiken wereldwijd met de iconische oranje mutsen én erwtensoep voor de deelnemers. Onder andere op de Antillen, in Zuid-Amerika en het Verre Oosten gaan Nederlandse expats met hun lokale vrienden de zee in. Water dat in deze gebieden in de winter overigens een veel aangenamere temperatuur heeft.