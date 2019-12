Zilveren Kerstbal voor Lieuwe Toren op Oliebollenconcert in Theater Sneek

Sneek – Vanmiddag werd het 25-jarig jubileum van Folkkoor Rolling Home feestelijk afgesloten met het traditionele Oliebollenconcert. In een afgeladen Theater Sneek was het, net als ieder jaar, weer een groot feest en zong iedereen uit volle borst mee met de klassiekers van toen en nu.

De presentatie lag dit jaar in handen van Roelof Lousma en niemand minder dan gastmuzikanten Piter Wilkens en Anneke Douma zorgden voor een prachtige muzikale omlijsting.

En het Oliebollenconcert is het Oliebollenconcert niet, zonder de uitreiking van de Zilveren Kerstbal. Tot het moment supreme wisten ze de naam van de persoon geheim te houden die zich afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de cultuur en/of muziek in de gemeente Súdwest-Fryslân. Na twee keer stemmen, is de jury unaniem overeengekomen dat de Zilveren Kerstbal dit jaar voor Lieuwe Toren is. De Zilveren Kerstbal zal een mooi plekje bij hem thuis op de piano krijgen. Eerder dit jaar nog kreeg Lieuwe een koninklijke onderscheiding uitgereikt wegens zijn grote bijdrage aan het voortbestaan, de professionalisering en de samenwerking van het cultuuronderwijs en –aanbod in de provincie Fryslân.

Net als ieder jaar wordt de opbrengst van het concert geschonken aan een goed doel, dit jaar zijn dat de Odense huizen in de provincie Fryslân. De opbrengst van dit jaar is meer dan voorgaande jaren. De stichting mocht namelijk maar liefst een cheque van 3500 euro in ontvangst nemen. Rolling Home koos voor dit goede doel omdat het geraakt was door het verhaal van Dirk Baron en zijn gezin, Dirk was verslaggever bij Omrop Fryslân die op 37 jarige leeftijd euthanasie heeft gepleegd daar hij alzheimer had.