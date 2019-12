Gebakkraam Akkerman in Bolsward bakt de beste oliebollen van Fryslân

Bolsward – De beste oliebollen van Fryslân zijn dit jaar bij gebakkraam Akkerman aan het Stationsplein in Bolsward. Dat blijkt uit een landelijke oliebollentest van een onafhankelijk testpanel die maximaal 15 gebakkramen per provincie test, waarvoor de kraameigenaar zichzelf kon opgeven.

De oliebollen van de gebakkraam van Akkerman in Bolsward kregen een 8. De jury omschrijft de oliebollen als lekkere, grote bollen waarbij je echt waar krijgt voor je geld. De medewerkers van de kraam zijn dolblij met de prijs. Wat deze oliebollen zo lekker maakt? ” Een groot geheim hebben we niet. Wij houden het simpel. We gebruiken alleen water, zout, gist en suiker”, vertelt Elise Akkerman.

Het nieuws zorgt al voor extra aanloop. “Ja, er zijn mensen die het op de radio hebben gehoord of gelezen en zeggen dat ze die dan toch maar even moeten komen proeven.”