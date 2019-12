De Toverbal geeft rondleidingen in vuurwerkbunker

Sneek – Zaterdag 28 december begint de vuurwerkverkoop. Al weken wordt er via website van de Toverbal en in de winkel besteld. Vanaf zaterdag mag het over de toonbank. Omdat dit jaar er weer een zondag tussen de verkoopdagen valt, houdt de Toverbal net als vorig jaar weer rondleidingen door hun bunkers. In kleine groepjes mogen de deelnemers onder begeleiding van een medewerker de vuurwerkbunker in. Hier wordt alles uitgelegd over hoe het vuurwerk wordt opgeslagen, het ompakken voor bestellingen en klaar maken van bestellingen. Ook kan men zien hoe de Toverbal omgaat met veiligheid en de watervoorziening. Rondleidingen worden de gehele dag door gegeven van 10-18 uur.