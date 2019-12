Sneek-Vandaag een droge dag met het zonnetje erbij. Later vandaag vanuit het noordoosten ook bewolking. De wind waait uit het oosten en geeft een maximumtemperatuur die niet hoger uitkomt dan 5 graden.

Komende nacht geeft wat lichte vorst, kans op mist is klein.

Morgen is er ruimte voor de zon, verder ook bewolking, meest sluierbewolking, en met een 3 a 4 graden is het weer wat kouder. De wind zuid tot zuidoostelijk en is zwak.

In de nacht naar zondag vriest het licht, zondag zelf komt de temperatuur op een 4 graden uit. Wind zuidelijk, zwak, af en toe matig.

Maandag komt de temperatuur bij een zuidwestelijke wind weer hoger uit. Wel is het droog met geregeld het zonnetje erbij.

Volgende week blijft het voorlopig droog en ligt de temperatuur overdag tussen de 5 en 8 graden, in de nacht duikt de temperatuur tot rond nul.



Dirk van der Meer